Aggredisce agenti nel cantiere: preso

L’altro giorno la polizia ha arrestato un nigeriano di 32 anni, clandestino e pregiudicato per reati di spaccio di stupefacenti, in quanto risultato destinatario di un ordine di carcerazione in applicazione di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze.

Lo straniero è stato identificato in un cantiere in via Berruti nel corso di un mirato servizio di controllo svolto dagli equipaggi della squadra volante, negli ambiti dei cantieri cittadini e degli immobili in stato di abbandono dove spesso trovano dimora o rifugio singoli o gruppi di

persone senza fissa dimora che vivono ai margini della legalità.

L’uomo, noto agli agenti, ha provato a opporre resistenza sia a parole che fisica, cercando di aggredire i poliziotti con l’intento di guadagnare la fuga. Il nigeriano è stato bloccato e messo in sicurezza. Dopo è stato portato in Questura e arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso a suo carico della Corte d’Appello di Firenze. Al delle operazioni di identificazione, è stato portato alla Dogaia a disposizione dell’autorità giudiziaria.