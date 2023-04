Agente aggredito, i sindacati si mobilitano E proclamano lo stato di agitazione

Dopo l’ultima aggressione avvenuta lunedì scorso costata all’agente in servizio alla Dogaia la rottura del setto nasale e di due denti, le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria proclamano lo stato di agitazione. "Chiediamo all’amministrazione penitenziaria di intervenire urgentemente con provvedimenti, anche straordinari, prima che la situazione degeneri ulteriormente - scrivono i sindacati -. Questo stato di totale abbandono in cui il personale si sente deve cessare, i poliziotti penziari, hanno bisogno di svolgere il proprio compito nelle migliori condizioni possibili, quantomeno nelle condizioni previste dai contratti. L’elevata presenza in questo Istituto di detenuti con problemi psichiatrici, rende ancora più difficile la gestione delle persone ristrette".

Nel dichiarare l’inizio dello stato di agitazione le sigle sindacali preannunciano l’avvio di una serie di iniziative di protesta con le modalità che saranno ritenute necessarie e che saranno comunicate di volta in volta agli organi competenti: "Al Dap (Ufficio Ispettivo) chiediamo di avviare un’immediata verifica sulla gestione del personale della casa circondariale di Prato e sulla popolazione detenuta. Alla Dogaia si registrano quasi quotidianamente assegnazioni di detenuti trasferiti per ordine e sicurezza da tutto il distretto e non solo, cosa che però pare non avvenga in maniera inversa lasciando permanere di fatto i detenuti che hanno aggredito fisicamente il personale o che si siano resi protagonisti di episodi particolari e pregiudizievoli per l’istituto. Al sottosegretario alla giustizia chiediamo una vera revisione delle piante organiche".