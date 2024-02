Prato, chiuso un affittacamere abusivo

Prato, 12 febbraio 2024 – Durante alcuni controlli la polizia municipale di Prato ha riscontrato un’attività commerciale adibita ad affittacamere che mancava però di tutti i permessi necessari per poter operare. Da quando è stata riscontrata l’irregolarità, il Comune avrebbe emesso numerose segnalazioni affinché l’attività si adeguasse alle normative, ma dalla proprietà non ci sarebbe mai stata risposta. A quel punto sono intervenuti gli agenti della municipale che hanno chiuso con i sigilli l’intera struttura.

L’albergo si trovava in una frazione del comune di Prato, più precisamente a Tavola, ed era composto da otto camere disposte su due immobili, con una unica reception, condotta da una cittadina orientale di circa 50 anni, titolare del contratto di affitto degli immobili, che non era mai presente durante i sopralluoghi. Durante l’accertamento due delle camere erano utilizzate da alcuni ospiti che hanno dovuto immediatamente lasciare i locali per consentire l’esecuzione della chiusura del locale. Dagli accertamenti eseguiti è emerso anche che la cessione delle stanze era fatta con pagamento in contanti per importi dai 50 ai 60 euro a notte e naturalmente non era presente sul posto alcuna documentazione fiscale e contabile.