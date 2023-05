Afferra l’arbitro per il collo Giocatore squalificato 4 anni Nei guai altri cinque compagni

Schiaffi, spinte, offese, minacce. E’ finita nel peggiore dei modi la stagione dello Sporting Seano 1948, che non solo è retrocesso in Terza categoria dopo avere perso al 120’ lo spareggio playout col Prato Sport, ma adesso deve fare i conti anche con squalifiche pesantissime. Il racconto dell’epilogo del match, valido per il campionato di Seconda Categoria, che emerge dal bollettino del giudice sportivo, parla di sei calciatori squalificati, di due dirigenti inibiti e di una multa alla società di 900 euro. Le ripercussioni peggiori sono a carico del giocatore Fabiano Vivenzio squalificato per quattro anni, fino al 4 maggio 2027, per avere al termine della gara "offeso l’arbitro, dandogli tre spinte, facendolo arretrare di cinque metri, e minacciandolo. Poi lo afferrava per il collo, stringendolo e provocandogli dolore. Al contempo colpiva il direttore di gara con due schiaffi sul retro del collo. Infine si allontanava reiterando le minacce". Sanzione pesante da parte della giustizia sportiva anche a carico di Giuseppe Buccafurni, fermato fino al 4 novembre 2023 per "contegno irriguardoso verso l’arbitro e successivamente raccoglieva da terra la bandierina caduta al guardalinee brandendola con fare minaccioso. Poi si dirigeva a protestare verso l’altro guardalinee, il quale nel tentativo di respingerlo si procurava una lesione all’indice della mano".

Fermati per quattro gare anche Lapo Corti, Filippo De Carlo, Emanuele Ieri e Leonardo Marcantoni, tutti per "contegno ingiurioso nei confronti dell’arbitro a fine gara". Fra i dirigenti dello Sporting Seano 1948 stop per dieci giorni a carico di Marco Filippini e inibizione fino al 4 ottobre 2023 per Giuseppe Russo per "avere scagliato in segno di protesta il pallone verso la terna arbitrale, raggiungendo il guardalinee all’avambraccio, facendogli cadere a terra la bandierina, senza però provocare conseguenze lesive". La giustizia sportiva ha poi sanzionato entrambe le società. La stangata maggiore arriva a carico dello Sporting Seano 1948 con un’ammenda di 900 euro. Questa la motivazione: "Per contegno offensivo e minaccioso verso il guardalinee, con scuotimento intimidatorio della recinzione. Alcuni sostenitori a fine gara sono entrati nel recinto degli spogliatoi, causando una lunga sosta forzata a scopo precauzionale all’interno del campo di gioco alla terna arbitrale". Al Prato Sport 300 euro di multa per "carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale, per avere consentito a persone estranee di accedere al recinto degli spogliatoi a fine gara e per essere venuta meno agli obblighi di assistenza alla terna arbitrale". Queste multe e squalifiche. Ma perché si è scatenato il parapiglia? Lo Sporting Seano col gol al 118’ era salvo, ma al 120’ ha subìto il pari del Prato Sport su rigore. Al triplice fischio si è scatenato il putiferio contro la terna arbitrale contestata per il penalty, facendo arrivare anche due volanti della polizia.