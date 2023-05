Addio zanzare Alunni in campo

Partiranno questa settimana su tutto il territorio comunale di Montemurlo gli interventi di disinfestazione per la lotta alle zanzare. Previste due diverse azioni, da un lato il monitoraggio riguardo alla presenza di focolai e dall’altra

il trattamento che viene fatto

in modo diffuso e ripetuto ogni 4 settimane. "Quest’anno sarà posta una particolare attenzione alle scuole con interventi di monitoraggio e trattamento che riguarderanno i giardini scolastici. Inoltre, insieme ad Alia, che gestisce tutti i servizi di disinfestazione dalle zanzare, abbiamo promosso un momento formativo specifico, in programma il 13 giugno, per

il personale scolastico - spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli -. Nella lotta alle zanzare non basta solo ciò che fa il Comune di Montemurlo, perché con gli interventi messi in campo si riesce a coprire il 30% del fenomeno della diffusione delle zanzare. Questo significa che per l’altro 70% abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini, in particolare di chi possiede piccole aree verdi. Attraverso piccole attenzione nella gestione quotidiana possiamo limitare la proliferazione delle zanzare,

ad esempio limitando i ristagni d’acqua nei sottovasi o in piccoli depositi"

La lotta alle zanzare continuerà per tutta l’estate. Nella stagione più calda sarà possibile effettuare trattamenti adulticidi, esclusivamente nei giardini pubblici, qualora la presenza della zanzara fosse talmente molesta da arrecare forti disagi ai frequentatori del giardino su autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Asl. "È sempre bene ricordare che, in caso di massiccia presenza di zanzare nelle proprie abitazioni, è buona norma verificare la presenza di focolai larvali all’interno della proprietà o delle proprietà vicine, e provvedere al trattamento", conclude l’assessore Vignoli.