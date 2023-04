Addio strade e ciclabili colabrodo Settimana di cantieri (e divieti)

Avanti tutta con la manutenzione strade. La prossima settimana inizieranno importanti lavori programmati dall’amministrazione comunale per mantenere in sicurezza ed efficienza la rete stradale cittadina. Si parte lunedì 17 aprile da via delle Bolgie all’altezza del civico 20, nel tratto tra via delle Bolgie e via Cafaggio, dove partiranno i lavori di asfaltatura della sede stradale per garantire la sicurezza e una buona percorrenza.

Occhio però ai divieti: per consentire gli interventi di risanamento dalle 8 di lunedì 17 aprile fino alle 18 del 21 aprile in via delle Bolgie, all’altezza del civico 20, nel tratto tra via delle Bolgie e via Cafaggio, scatterà il divieto di transito ai pedoni e ai veicoli. Sarà consentito il solo passaggio dei residenti. Sempre la prossima settimana partiranno i lavori di riqualificazione del tratto di pista ciclopedonale che si trova a Bagnolo in via Montalese nel tratto tra via Lippi e via Riva. Il Comune interverrà per migliorare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Saranno dunque realizzate nuove caditoie per la corretta regimazione delle acque piovane, quindi, sarà rifatto il tappetto d’usura della pista ciclopedonale ed infine sarà ridisegnata la segnaletica orizzontale.

"Si tratta di lavori importanti per mantenere in buono stato la nostra rete stradale e di piste ciclopedonali – spiega il sindaco Simone Calamai –. Il Comune di Montemurlo ha programmato una serie di lavori che andrà avanti fino al prossimo ottobre e coinvolgerà tutte le frazioni con lavori di risanamento stradale e delle piste ciclopedonali".

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà necessario chiudere al traffico la via Montalese, nel tratto tra via Lippi e via Riva. Le limitazioni entreranno in vigore da martedì 18 aprile fino a venerdì 21 aprile dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 mentre sabato 22 aprile dalle 7 alle 13. In queste fasce orarie sarà vietato il passaggio dei veicoli ad eccezione dei residenti e delle attività produttive presenti in zona. Il traffico diretto in direzione Montemurlo sarà deviato sulla via Berlinguer e comunque in zona sarà posta la segnaletica con tutte le indicazioni di deviazione.

Sempre in tema di sicurezza stradale sono stati conclusi i lavori per la realizzazione di tre nuovi attraversamenti pedonali illuminati in varie zone del Comune. Su via Labriola a Bagnolo, sempre molto trafficata, sono stati realizzati due attraversamenti pedonali, uno all’altezza del distributore di benzina e uno più a nord nei pressi dell’incrocio con la via Rovigo. L’altro attraversamento sicuro è stato predisposto a Oste in via Pistoiese nei pressi dell’intersezione con via della Viaccia e il supermercato.