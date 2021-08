I rilievi sul luogo dell'incidente. Nel riquadro la vittima

Prato, 22 agosto 2021 - Il cielo di Elisa. Quel cielo in cui la giovane pilota di mongolfiera si librava per colmare il cuore di gioia. Il cielo come dimensione eterna, in cui la notte non ha cittadinanza e dove Elisa Agnoletti sarà per sempre avvolta nell’abbraccio rassicurante della luce. Sono parole ricche di empatia e tese alla consolazione quelle che ieri don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole, ha rivolto alle tantissime persone giunte nella chiesa di Santa Reparata di Forlì per dare l’ultimo saluto a Elisa Agnoletti, la 39enne morta lunedì a causa di un incidente di volo nei pressi di Buoncovento, nella campagna senese. Elisa era fidanzata con il pratese Ivan Vastano, anche lui pilota di mongolfiere, testimone impotente della tragedia appena sceso da un altro pallone pressostatico. La coppia aveva anche convissuto a Prato. Numerosi gli amici, i conoscenti e i compagni di scuola presenti alla cerimonia, noncuranti del clima di un rovente sabato di fine estate. Originaria della cittadella, Elisa aveva infatti frequentato elementari e medie a Castrocaro prima di conseguire la maturità all’Itc Matteucci di Forlì e trasferirsi a Cesena dopo il matrimonio. Accanto alla bara di legno chiarissimo, corone di fiori dai colori delicati. Tra queste una composizione realizzata sul telaio di un pallone aerostatico a rappresentare quel mondo che la ragazza tanto amava. Un universo, quello del volo, richiamato anche dal camioncino con il logo ‘La mongolfiera di Iside’, impresa cesenate con cui la pilota professionista conduceva i turisti in suggestivi voli panoramici, parcheggiato davanti al sagrato della chiesa. Nel corso dell’omelia, don Marino Tozzi ha ricordato la parabola di Lazzaro, risorto dopo quattro giorni. Al termine della cerimonia, il corteo ha sfilato silenzioso lungo il viale Marconi prima di raggiun gere il cimitero di Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove Elisa riposerà per sempre. © Riproduzione riservata