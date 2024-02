Addio all'artista Guglielmo Malato, maestro della ceramica e della scultura L'artista Guglielmo Malato, noto per le sue opere in ceramica, pittura e scultura, è scomparso a Prato all'età di 92 anni. Le sue opere sono esposte in importanti musei e collezioni private in Italia e all'estero. I funerali si terranno domani.