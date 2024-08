Addio al partigiano Pagni. Ricordo commosso dell’Anpi

E’ morto Moreno Pagni, partigiano di origine poggese, classe 1925 e militante in clandestinità sulle montagne pistoiesi nella formazione "Magni Magnino". Moreno Pagni è arrivato al traguardo dei 99 anni e cinque anni fa in occasione del 75esimo anniversario della ricorrenza della Liberazione di Poggio a Caiano, festeggiata per la prima volta, aveva ricevuto pubblicamente un importante riconoscimento dall’allora sindaco Francesco Puggelli.

"Alle soglie dell’80° anniversario della Liberazione della nostra città - dice Angela Riviello, presidente provinciale dell’Anpi - vogliamo ricordare e rendere omaggio a Moreno. A lui e a tutte le donne e gli uomini che hanno combattuto come lui per la democrazia e per la nostra libertà va il ringraziamento perpetuo dell’Anpi".

Era il 4 settembre 2019 quando fu presentato il libro "4 Settembre 1944: Poggio a Caiano liberata" curato da Barbara Taverni e Luigi Corsetti e che ricostruiva le fasi della liberazione con i partigiani impegnati sul territorio pratese e pistoiese.