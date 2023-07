Addio a suor Vincenza Se n’è andata a 82 anni

Addio a suor Vincenza, che per trent’anni ha prestato servizio nella parrocchia di Vaiano, crescendo ed educando generazioni di vaianesi.

Il suo funerale è stato già celebrato a Livorno da don Marco Locati, alle esequie era presente il sindaco di Vaiano, Primo Bosi. Infatti tutta la Valbisenzio piange la morte della religiosa. Suor Vincenza aveva 82 anni ed è deceduta all’ospedale di Livorno, dove era ricoverata da alcuni giorni. Apparteneva alle Figlie delle Carità e per circa trent’anni aveva prestato servizio nella parrocchia di San Salvatore, accanto alla Badia di Vaiano. Dal mese di marzo aveva lasciato il paese valbisentino insieme a due consorelle a seguito della chiusura della comunità, decisa dalla congregazione.

Era nata il 10 maggio del 1941 a Osilo, in Sardegna, e giovanissima aveva deciso di prendere i voti entrando a far parte delle Figlie della Carità. Prima di arrivare a Vaiano aveva prestato servizio per trent’anni al manicomio di Piacenza.

Le esequie funebri della religiosa si sono tenute, ieri, nella parrocchia di Sant’Anna Seton a Livorno. A presidenre la funzione è stato don Marco Locati, parroco di Vaiano. Presenti alla celebrazione sia il sindaco di Vaiano Primo Bosi che l’assessore alle politiche sociali Giulio Bellini.

Suor Vincenza aveva cresciuto intere generazioni di vaianesi e in paese era molto conosciuta e amata. Di lei si ricorda la precisione e la costanza in ogni impegno, in particolare nell’educazione. L’anziana suora si è spenta serenamente mentre pregava con le consorelle che erano venute a trovarla durante il ricovero in ospedale.