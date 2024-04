Addio a Romina Ciampi: "Maestra amatissima"

Una nuvola di palloncini bianchi ha dato l’addio alla "maestra" Romina, docente per lunghi anni nella scuola primaria dell’istituto Sandro Pertini di Vernio. A dare l’ultimo saluto a Romina Ciampi, ieri, alla Badia di Vaiano, tanti allievi, ex allievi, genitori e colleghi che hanno ricordato la bellissima persona, spentasi prematuramente dopo una lunga malattia. Cordoglio da parte dell’istituto Pertini che ricorda con queste parole l’insegnante: "E’ stata una colonna, un punto di riferimento costante sia per i colleghi che per gli alunni. Tutta la comunità scolastica, dirigente, studenti, personale Ata e docenti, sia quelli in servizio che quelli non più in servizio, esprime le più sentite condoglianze alla mamma, alle persone a lei vicine ed un caloroso grazie a Romina per tutto quello che ci ha dato".