Addio a Pacciani, batterista dei big. Insegnava alla Verdi: "Era speciale"

I suoi piccoli allievi lo aspettavano alla scuola di musica "Giuseppe Verdi". Non lo rivedranno perché il loro maestro di batteria, Massimo Pacciani, è scomparso improvvisamente ieri notte a 58 anni. Uno choc per la prestigiosa scuola cittadina dove il batterista dei big della canzone italiana, residente a Firenze, insegnava da quattro anni, un dolore per tutto il mondo della musica che piange la perdita di un talento eccezionale, a partire da Laura Pausini ieri che su Instagram ha ricordato così il batterista originario di Prato dedicandogli "Un’emergenza d’amore", pezzo realizzato e suonato insieme: "Sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia". Tournée internazionali, apparizioni televisive e radiofoniche, registrazioni al fianco dei grandi artisti del pop italiano: una carriera brillante, quella di Pacciani, che ha lavorato con nomi del calibro di Raf, Umberto Tozzi, Luca Carboni, Antonello Venditti, Irene Grandi e tanti altri artisti, collaborando anche alla creazione di colonne sonore cinematografiche come la celebre pellicola consacrata dall’Oscar "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores, "Il Barbiere di Rio", "Solo per amore" e "Maramao" di Giovanni Veronesi, i film di Francesco Nuti e la versione italiana de "Il Re Leone" di Walt Disney. Poi l’approdo alla televisione e radio con la partecipazione ai programmi di Gianni Morandi e Fiorello ai tempi di "Viva Radio2".

Per la scuola Verdi è stato un onore averlo nel corpo docenti, un raro esempio di passione e umiltà messe al servizio delle nuove generazioni. "Quando si è avvicinato all’insegnamento della batteria, Massimo era già molto famoso avendo alle spalle una carriera incredibile – racconta Paolo Ponzecchi, coordinatore didattico della scuola Verdi - Mi ha sempre colpito la sua generosità: diceva sempre che voleva restituire un po’ della sua fortuna alla città mettendosi a disposizione dei più piccoli. È stato uno choc anche per noi, lo aspettavamo per un nuovo anno alla Verdi". Cordoglio anche sulla pagina Facebook della scuola che ricorda la grande lezione lasciata dal batterista e percussionista toscano. "È stato per tutti noi un amico e un collega capace di mostrare che la musica non è fatta soltanto di tecnica, ma soprattutto di passione e dedizione. L’energia, l’entusiasmo e il desiderio di trasmettere con gioia le sue esperienze resteranno con noi e in ogni studente che ha avuto la fortuna di incontrarlo".

Maria Lardara