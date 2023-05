Addio a Giacomo Milloni Fu tra i fondatori del Museo della Badia

E’ scomparso nella notte fra giovedì e venerdì, all’età di 98 anni, Giacomo Milloni, personaggio conosciutissimo a Vaiano per il suo impegno nella comunità.

"Era una persona interessata e molto attiva nella comunità di Vaiano, appassionato di musica e filatelia – lo ha ricordato Adriano Rigoli, presidente dell’associazione Case della Memoria – Era consigliere della farmacia di Vaiano quando 30 anni fa ha dato una mano per reperire i primi fondi per la costituzione del Museo della Badia e per fare la prima esposizione". Milloni ha lavorato una vita nel tessile, era un chimico, storico diplomato del Buzzi.

L’associazione Pro Museo della Badia di Vaiano e l’associazione Nazionale Case della Memoria con il presidente Rigoli, il vicepresidente Marco Capaccioli e i rispettivi consigli direttivi, hanno voluto esprimere le loro più sentite condoglianze a Maurizio e Maria Letizia Milloni per la perdita del padre. I funerali si sono svolti ieri alla Badia di Vaiano.