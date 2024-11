Addio a Francesca Fontani, lutto alla Camerata Città di Prato

Prato, 4 novembre 2024 – Lutto alla Camerata Città di Prato per la morte di Francesca Fontani, moglie del presidente Guido Moradei. “Tutti noi – si legge nel post social della Camerata – ci uniamo sgomenti e con infinito affetto al grande dolore del nostro presidente Guido Moradei e dei figli Chiara e Cosimo per la scomparsa della carissima Francesca. Francesca è sempre stata presente nella vita della Camerata Strumentale, non facendoci mai mancare un sostegno costante e prezioso. Con lei, insegnante tenace e appassionata, condividevamo la missione di divulgazione e conoscenza della musica d'arte e dei valori dell'umanità di cui essa si fa veicolo, confrontandoci spesso su come portarla avanti nel migliore dei modi. Il suo ricordo è impresso nel cuore di noi tutti insieme al suo sorriso, alla sua umanità, alla sua amicizia generosa, alla sua luminosa simpatia".

Francesca Fontasni è esposta alla Misericordia dalle 15 del 4 novembre. Il funerale sarà celebrato mercoledì 6 novembre alle 10 nella chiesa di San Giuseppe in viale Montegrappa.