Addio a Fenis Gabrielli, barista storica al Liceo Livi di Prato: oggi il funerale

Ha conosciuto gioie e preoccupazioni di tanti studenti del liceo Livi. E sono stati tanti gli ex alunni che hanno ricordato, con post commossi sui social, Fenis Gabrielli, la storica barista del Livi. Si è spenta ieri, a soli 63 anni, portata via da un male che non le ha lasciato scampo. Tra i messaggi pieni di affetto anche quello di Marco Biagioni, segretario provinciale del Pd: "Ciao Fenis. Sei il ricordo felice di tutti noi che abbiamo frequentato il liceo scientifico Carlo Livi. In quegli anni difficili dell’adolescenza, dove scoprivamo noi stessi e crescevamo in mezzo a mille cambiamenti, tu eri una costante. Stavi lì al bar della scuola, pronta ad accoglierci. E amavi ascoltarci, darci consigli, sostenerci come potevi. Chiudo gli occhi e ti vedo ancora lì. Ed improvvisamente tutto è più leggero". "Un saluto all’amica Fenis Gabrielli, ci mancherà la sua allegria", il messaggio delle Pagliette. Il funerale si terrà oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale delle Badie.