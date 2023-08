Ad agosto diminuisce il traffico E parte il restyling delle strade

Estate di manutenzione stradali. In località Il Mulino l’amministrazione comunale ha rifatto completamente il manto stradale di via Tito Speri con nuova asfaltatura e la realizzazione della segnaletica orizzontale con la realizzazione delle linee di margine, di mezzeria, i segnali di arresto e gli stalli di sosta. Nelle prossime settimane in via Tito Speri saranno sistemati anche i marciapiedi attraverso la realizzazione di un nuovo tappeto di usura. Le manutenzioni da ieri interessano via Montalese nel tratto dal civico 414 per la nuova segnaletica orizzontale con la realizzazione degli stalli di sosta e la fornitura e posa dei para-pedonali per la messa in sicurezza della strada. Il risanamento del manto stradale con l’utilizzo dell’asfalto a caldo andrà avanti per tutto il mese di agosto. "A Montemurlo le manutenzioni stradali non vanno in ferie, anzi approfittiamo delle settimane di agosto, quando il traffico diminuisce, per portare a termine importanti interventi di risanamento - interviene il sindaco Simone Calamai-. Una programmazione attenta di lavori che andrà avanti fino all’autunno".

Sempre rimanendo nella zona del Mulino, il Comune ha asfaltato un tratto della via Iole Badioli, una via importante non solo per i residenti della zona, ma anche come strada in uscita dalla zona della Rocca. Concluso il risanamento della rotatoria tra la via Montalese e via di Galceti, uno degli snodi principali della viabilità cittadina, attraverso il quale s’immette tutto il traffico diretto o proveniente da Prato nord. Anche in questo caso il Comune ha già realizzato tutta la segnaletica orizzontale. Infine lavori portati a termine anche in via Labriola a Bagnolo dalla via Montalese al confine con il Comune di Prato: in questo caso è stata rifatta completamente la segnaletica orizzontale e gli attraversamenti pedonali.