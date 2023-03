Acquisita la maggioranza di Beste Il 51 per cento va a Holding Moda

Beste guarda al futuro e passa la maggioranza, il 51%, ad Holding Moda, la controllata di Holding Industriale (Hind), società piemontese di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni. Una svolta epocale per l’azienda dei fratelli Giovanni e Matteo Santi, che decreta quell’aggregazione tanto auspicata in seno al distretto, ma mai arrivata, e che adesso può fare da apripista anche per altre realtà contoterzi pratesi specializzate nelle produzioni destinate al mercato del lusso. Beste, insieme alle ultime due società di proprietà, la TeXco (lavorazione di fibre nobili), rilevata nel 2022 e tessitura Serena (realizzazione di tessuti greggi cotonieri e lanieri), entra a far parte della galassia di Holding Moda, che con quest’ultima acquisizione conta tredici partecipate (cinque sono toscane oltre a Beste). "E’ un’operazione utile a dare ulteriore slancio alla nostra azienda grazie ad un un piano industriale ambizioso di cinque anni che abbiamo condiviso con il management di Holding Moda, partner ideale per complementarietà di obiettivi strategici - ha detto Matteo Santi, Ad di Beste - Con Holding Moda abbiamo intravisto una serie di sinergie commerciali e anche di tipo industriale che ci aiutano a crescere e che ci possano permettere di penetrare nei clienti di fascia alta....