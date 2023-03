Guasto in via Matteotti, problemi per l’acqua

Automezzi Publiacqua (Acerboni/FotoCastellani)

Prato, 14 marzo 2023 – Disagi per mancanza d’acqua per alcune utenze del centro storico di Prato e zone limitrofe. Ne dà notizia Publiacqua, che informa di un guasto (con riparazione in corso) in via Matteotti.

E’ previsto che la situazione si normalizzi nel corso della tarda serata.