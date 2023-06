Acqua e gas a Faltugnano Ripartiti i lavori

Lavori per l’estensione della rete idrica e del metano. Entro la fine dell’estate 22 famiglie di Faltugnano potranno essere collegate alla rete dell’acqua e del metano. Stanno proseguendo infatti i lavori, iniziati circa un mese fa, per l’estensione della rete del gas e della condotta idrica. Un intervento necessario e atteso che vede impegnati insieme il Comune di Vaiano, Estra e Publiacqua e che viene curato da Centria. Saranno realizzati circa 1,5 km di rete del gas metano e di circa 900 metri di rete idrica, da Gamberame Alto a Il Gabbiano, con la creazione di una stazione di sollevamento per spingere l’acqua dal serbatoio di Gamberane Alto, messa a servizio degli abitanti della parte bassa di Faltugnano. I lavori (nella foto) sono appaltati a Jacini srl.

"Il Comune di Vaiano si è impegnato con determinazione per la realizzazione di questo progetto, attivando la rete istituzionale e mettendo a disposizione anche risorse proprie - spiegano il sindaco Primo Bosi e il vicesindaco Marco Marchi che sta seguendo l’evoluzione dei lavori - finalmente l’intervento è partito e sta proseguendo secondo la tabella di marcia stabilita, consentendo di dare una risposta concreta alle necessità delle famiglie di Faltugnano".

L’intervento prevede un impegno complessivo di circa 500 mila euro, di cui 348 mila per la rete del gas e il resto per la rete idrica. Il Comune di Vaiano, per quel che riguarda la rete idrica ha sottoscritto una convenzione con Publiacqua e Autorità Idrica Toscana per un intervento complessivo di 422 mila euro. L’investimento complessivo comprende oltre ai 900 metri di condotta dei lavori in corso di svolgimento la realizzazione di altri 1430 metri di rete idrica da posizionare in una fase successiva.