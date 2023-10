Acqua e bambini. Il bene prezioso che va in scena

Otto piccole storie sull’acqua, un’affascinante antologia di racconti rappresentati attraverso la tecnica del disegno su sabbia, per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto di una risorsa preziosa ma non infinita.

Con "Accadueò", doppio appuntamento domenica 15 ottobre alle 15.30 e 17, va in scena l’educazione ambientale per il terzo appuntamento della rassegna Prima a teatro per piccoli spettatori da 3 a 10 anni: tutti nuovamente seduti sul palcoscenico a un passo dalla scena, secondo una formula già collaudata con successo durante gli ultimi spettacoli I brutti anatroccoli e Scherzo a tre mani.

Una colomba in fuga dal diluvio universale, una goccia imprigionata in una bottiglia, una balena che si ammala per aver ingoiato una busta di plastica, l’iceberg che si scioglie: sono solo alcuni dei protagonisti delle otto storie che porterà in scena l’attrice Vania Pucci, affiancata dall’artista multimediale Ines Cattabriga che utilizzerà una particolare macchina scenografica, una videocamera per riprendere un piano colmo di sabbia che le mani scolpiscono, modellano, disegnano con straordinaria abilità. Attraverso la videoproiezione, le forme diventano veri e propri quadri, la scenografia in cui l’attrice si muove e racconta. Una scenografia davvero particolare per un’esperienza che stupirà grandi e piccini: lo spettacolo diventa così un modo originale e divertente per insegnare che l’acqua è un bene fondamentale da proteggere e preservare. Il tema della sostenibilità ambientale attraversa tutta la programmazione del cartellone Politeama Educational ed è presente anche nella rassegna Un mondo migliore dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, con lo spettacolo Possiamo salvare il mondo prima di cena (venerdì 24 novembre, ore 10): la crisi climatica del nostro pianeta sarà raccontata dal Collettivo Menotti prendendo spunto dal capolavoro ambientalista dello scrittore Jonathan Safran Foer.

La rassegna Prima a teatro non terminerà con Accadueò ma tornerà sabato 28 e domenica 29 ottobre (alle 17) con lo spettacolo Wonderland di Versiliadanza in collaborazione con il Tpo. L’ingresso agli spettacoli costa 5 euro per bambini, 10 per gli adulti.