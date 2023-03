Prato, centro storico senz’acqua per un guasto

Prato, 14 marzo 2023 – Centro storico e altre strade senz’acqua. Tutta colpa di un guasto sulla rete idrica. A comunicarlo è Publiacqua: «I problemi di approvvigionamento che si stanno registrando nella zona del centro storico e aree limitrofe sono causate dalla riparazione in corso su guasto in via Matteotti». La situazione, assicura la società, si normalizzerà al termine dell’intervento prevista per la tarda serata.