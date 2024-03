Aci, Bigiarini confermato direttore per altri due anni

Claudio Bigiarini è stato confermato per un altro biennio nel ruolo di direttore dell’Automobile Club di Prato. La scelta è stata presa da Aci col parere favorevole unanime del consiglio direttivo di Automobile Club Prato che in prima persona si è speso per chiedere di prolungare l’esperienza in provincia di Bigiarini. Direttore dal 1° febbraio 2018, Bigiarini è stato infatti uno dei grandi protagonisti della crescita di Aci Prato, potendo vantare alle spalle una lunga esperienza, ben 31 anni, nella federazione Aci come responsabile degli uffici del Pra e nella direzione del personale come formatore. Nell’arco dei sei anni da direttore a Prato Bigiarini è stato assieme al presidente Federico Mazzoni (assieme nella foto) e al consiglio direttivo, uno dei fautori del dialogo con la Mille Miglia, arrivando a fare passare nel 2021 a Prato la "corsa più bella del mondo" e riuscendo a ottenere il bis quest’anno. L’attività di Bigiarini si è incentrata anche sul piano organizzativo e amministrativo, arrivando all’aumento della qualità del servizio offerto agli sportelli, assicurando un consolidamento dei bilanci, e gettando le basi per un costante aumento dei soci. "Fin dal suo insediamento Claudio si è immediatamente dimostrato una figura fondamentale per Aci Prato – spiega Mazzoni -. Negli anni il consiglio direttivo è sempre stato estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti, che d’altronde sono sotto gli occhi di tutti". Guardando al prossimo biennio, Bigiarini assieme al consiglio direttivo vogliono consolidare la presenza su tutto il territorio provinciale. "E’ una conferma in cui speravo – aggiunge Bigiarini -. Il territorio pratese mi ha subito accolto e fatto sentire pienamente integrato. Nel prossimo biennio ci sono numerose attività da fare, quest’anno penso alla Mille Miglia, Green Race, Drifting e Ruote nella Storia, e questo mi entusiasma".