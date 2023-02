Accusato di maltrattamenti, assolto dopo 10 anni

Accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie, è stato assolto dopo ben dieci anni dalla denuncia. Era il 2013 quando l’uomo, pratese, venne denunciato dalla moglie in seguito all’ennesima lite avvenuta, fra l’altro, alla presenza di diversi amici. L’uomo, difeso dagli avvocati Costanza Malerba e Viola Assirelli, è stato assolto dopo dieci anni in cui è rimasto sulla graticola. Un lungo processo, come a Prato ce ne sono tanti.

Secondo quanto emerso dalle carte delle indagini, i due avevano una relazione durata diversi anni. Negli ultimi tempi, però, il rapporto, era andato via via deteriorandosi sfociando anche in litigi molto violenti.

Uno di questi avvenne in vacanza al mare. Durante una cena, l’uomo aveva strappato di mano il cellulare alla donna e aveva letto alcuni messaggi. Preso dalla rabbia, poi, le aveva scagliato il cellulare addosso sotto gli occhi degli amici che erano presenti alla cena.

Dopo quell’episodio, la relazione fu compromessa per sempre e la donna decise di sporgere denuncia riferendo agli investigatori altri episodi simili: liti violente avvenute fra i due nell’ultimo periodo del rapporto.

L’uomo venne indagato per maltrattamenti in famiglia.

Il processo è cominciato nel 2018 e terminato l’altro giorno con la sentenza di assoluzione nei suoi confronti.

Resta il fatto che per arrivare alla fine di un procedimento per maltrattamenti ci sono voluti dieci anni dalla prima denuncia. Un tempo veramente troppo lungo anche considerando le varie sospensioni durante il periodo della pandemia.