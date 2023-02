Accorpamenti, parte mobilitazione "Gestire maxi istituti è complicato"

La Cgil lancia una raccolta firme online contro il dimensionamento scolastico mentre in contemporanea la Regione Toscana fa ricorso alla Corte costituzionale contro la norma sugli accorpamenti, contenuta nella finanziaria approvata a dicembre dal governo. L’ultima legge di bilancio ha infatti innalzato da 600 a 900 unità la soglia minima di studenti che ogni scuola deve avere per poter contare su un proprio dirigente scolastico ed essere autonoma. A Prato sono due gli istituti ballerini che potrebbero perdere l’autonomia: il comprensivo Marco Polo e l’istituto Pertini di Vernio. Entrambi sotto la soglia minima di galleggiamento. L’unica speranza è che la Regione trovi, nelle maglie della legge, l’appiglio normativo per salvare i due istituti pratesi, entrambi casi unici con peculiarità da salvaguardare.

La scuola Marco Polo è modello di inclusione con classi dove la percentuale di studenti stranieri sfiora l’80%. È facile intuire l’importanza del dirigente scolastico per un istituto che deve salvaguardare il proprio ruolo di esempio virtuoso di integrazione. "Difenderlo ha un costo e richiede investimenti, non tagli", sostiene l’assessore all’istruzione Ilaria Santi. Vernio invece, per la caratteristica di scuola di montagna, ha necessità di essere seguita in prima persona da un proprio preside viste le oggettive difficoltà logistiche e la dimensione così vasta del territorio che copre.

Il dibattito è aperto, la stragrande maggioranza dei presidi difende l’autonomia delle scuole, ma c’è anche chi, come il dirigente del Buzzi, Alessandro Marinelli, riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno. I prossimi mesi saranno determinanti: spetterà anche ai presidi, come la dirigente del Pertini di Vernio e quella del Marco Paolo, difendere i propri studenti e portare davanti alle istituzioni le specificità delle loro scuole per farne comprendere l’importanza.

"Sul dimensionamento servono dei criteri e una riflessione seria", spiega Stefano Pollini, dirigente del Gramsci-Keynes e presidente di Rispo, la rete delle scuole pratesi. "Gli istituti di grandi dimensioni sono difficili da gestire e hanno delle complessità elevate. Ovviamente avere 600 studenti e averne 2000 non può essere la stessa cosa. Ci possono essere dei casi in cui il dimensionamento ha senso, ma se il criterio viene applicato solo guardando al risparmio allora non può portare a niente di positivo".

Con l’ultima legge di bilancio per risparmiare sul personale viene innalzata da 600 a 900 la soglia minima di studenti per una scuola, anche se il governo in teoria lascia alle Regioni la possibilità di intervenire in base a proprie scelte politiche o esigenze.

"Parlo da tecnico, non è un male assoluto pensare ad accorpare delle scuole, anche perché la Toscana è stata pioniera nella creazione di istituti comprensivi anche quando non c’era nessuna legge ad imporlo", spiega Marinelli del Buzzi. "La Regione ha autonomia di decidere quale e quante istituzioni scolastiche riconoscere in base alle necessità dei singoli territori. Questo è un elemento determinate. Per assurdo se dividessimo gli studenti pratesi per 900, ossia il limite deciso dal governo per l’autonomia, a Prato avremmo 10 istituti in più. Questo è un passaggio normativo sul quale riflettere".

