Accoltellato in pieno giorno, ancora paura a due passi dal centro

Prato, 18 giugno 2023 – Li hanno visti litigare animatamente mentre camminavano lungo le vie del centro, in zona Frascati, quando all’improvviso la situazione è precipitata. Uno dei due avrebbe tirato fuori una arma da taglio - si parla di machete - e con quella ha iniziato a sferrare colpi all’altro giovane, un 28enne di nazionalità marocchino. Quest’ultimo ha opposto resistenza, ma è stato ferito alla fronte e su un braccio con il quale cercava di ripararsi il volto dai fendenti dell’altro. Alla fine l’aggredito è riuscito a svincolarsi dalla presa dell’aggressore ed è scappato per le strade del centro storico fino ad approdare in via Pomeria, nell’area del parcheggio. Le segnalazioni della violenta lite in strada di due extracomunitari sono giunte al centralino della questura poco dopo le 17,30 di ieri da numerosi passanti e residenti del centro, che si sono imbattuti in questa scena da film. Un episodio violento che si ripete ancora una volta e e che ha come palcoscenico il centro storico, sempre in pieno giorno. Infatti, sono di pochi giorni fa la lite in piazza del Comune e i cazzotti che sono volati in via Magnolfi alle 20 di sera. Le volanti della polizia di Stato si sono dirette immediatamente nella zona dalla quale sono giunte le segnalazioni, ma una volta giunte sul posto non sono riuscite a rintracciare le due persone indicate dai passanti come protagonisti della discussione fin troppo animata.

Gli agenti di polizia hanno potuto ricostruire il percorso del giovane ferito, visionando le telecamere della videosorveglianza cittadina collocate in vari punti nel cuore della città.

Il ragazzo ferito è stato, quindi, trovato dalle volanti in via Pomeria con una visibile ferita alla fronte ed una sul braccio sinistro. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza del 118 della Croce d’Oro con infermiere a bordo. I sanitari hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato subito al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. Il giovane non è in pericolo di vita, ma è da valutare l’entità delle ferite riportate nell’aggressione da parte dell’altro straniero. Contestualmente al soccorso prestato al giovane, è scattata la caccia all’uomo, all’altro che ha inferto diverse coltellate al 28enne. Infatti, lo straniero è riuscito a dileguarsi per le strade del centro senza lasciare tracce. Un altro fatto inquietante che si aggiunge a quelli che ci ha consegnato la cronaca di questi giorni.

Sa.Be.