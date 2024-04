Accoltellato in strada, il secondo in pochi giorni

Un altro accoltellamento. Un altro straniero ferito, rimasto a terra in una pozza di sangue in mezzo alla strada. Questa volta l’episodio violento è avvenuto nella notte fra sabato e domenica in via Strozzi, a soli tre giorni di distanza dall’altro accoltellamento avvenuto nei pressi di via Carradori. Anche questa volta a essere ferito è stato un marocchino che, soccorso dall’ambulanza, è stato portato in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Le ferite alla mano riportate nell’aggressione, per fortuna, non sono state gravi come si era temuto in un primo momento tanto che l’ambulanza era intervenuta per un codice rosso. Sul caso indaga la polizia.

Al momento, però, non c’è traccia degli aggressori, forse due, che hanno lasciato il rivale a terra ed sono scappati. Come, per ora, non si sa nulla dell’altro straniero accoltellato, un marocchino di 28 anni, ferito alla testa in maniera davvero grave da un connazionale, al termine di un violento litigio che è stato sentito distintamente dai residenti della strada (zona via Petrarca e via Carradori) in cui è avvenuto il brutto episodio di sangue. Sul caso indagano i carabinieri che, per ora, non hanno fatto sapere nulla sui possibili sviluppi. Ci sarebbe un sospettato che, però, ancora non è stato rintracciato. Secondo quanto ricostruito fino a ora, i due avrebbero avuto un violento litigio: poi uno avrebbe estratto un grosso coltello, forse un machete, e avrebbe colpito alla testa il rivale.