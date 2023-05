Accoltellato in strada E’ ancora caccia all’aggressore

Non ha fornito elementi utili alle indagini il cinquantenne di origini marocchine che nella mattinata di lunedì è stato accoltellato in via Valentini, all’altezza di via Pisano, da un connazionale che poi è sparito nel nulla. La vittima si trova sempre in ospedale, le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento tanto che i carabinieri hanno potuto ascoltare la sua testimonianza. L’uomo, però, si ricorda poco di quanto accaduto e non ha fornito elementi utili alle indagini.

Secondo quanto ricostruito, la vittima insieme al suo aggressore avrebbero avuto un violento diverbio in strada. Poco dopo, uno dei due ha estratto un coltello e ha ferito al petto il cinquantenne che è rimasto a terra in una pozza di sangue. L’accoltellatore è scappato prima dell’arrivo dei soccorsi. La scena è stata vista da diversi passanti in quanto la mattina (l’episodio è avvenuto intorno alle 11) via Valentini è molto trafficata. L’episodio sarebbe maturato nell’ambiente dei senzatetto.