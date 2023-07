Accoltellato di sera in via Valentini Guerra fra sbandati, sale la paura

Accoltellato in varie parti del corpo, al torace, all’addome e ferito a un ginocchio. L’aggressione è avvenuta di sera, come anticipato ieri da La Nazione, in una strada frequentata come via Valentini. E non è la prima volta che episodi di sangue simili avvengono in quella zona, proprio a ridosso di un cantiere abbandonato diventato col tempo ricettacolo di tossici e sbandati. La scena da Far West è stata vista da alcuni testimoni che subito dopo hanno soccorso il giovane, 23 anni di origini marocchine, rimasto a terra in una pozza di sangue. Il ragazzo per fortuna sta bene, è sempre ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante i colpi siano andati molto vicini a organi vitali.

Sul posto, lunedì sera intorno alle 21,30, è intervenuta anche una volante, allertata dai testimoni.

Secondo quanto ricostruito il marocchino sarebbe stato ferito da un altro occupante dello stabile abbandonato (e lasciato in condizioni fatiscenti) e poi sarebbe scappato in strada accasciandosi vicino ad alcune auto in sosta. E’ qui che i passanti lo hanno soccorso chiamando prima il 118 e poi la polizia. Il giovane è stato sentito dagli agenti ma non avrebbe ancora fornito elementi utili per risalire all’identità del suo aggressore.

E’ chiaro che si sia trattato di un regolamento di conti o di un diverbio nato fra gli occupanti abusivi del cantiere che si trova all’inizio dei via Valentini. Ma senza la collaborazione del giovane ferito sarà complicato risalire a chi sia stato a ridurlo in quelle condizioni. Non è chiaro, al momento, neppure quale sia stata l’arma usata.

La situazione in questa zona sta sfuggendo di mano, come hanno sottolineato alcuni residenti della strada che lunedì sera hanno contattato La Nazione per riferire di quanto accaduto. Non è la prima volta, infatti, che in via Valentini e strade limotrofe avvengono episodi simili. Nel maggio scorso c’era stato un altro accoltellamento fra stranieri, avvenuto di pomeriggio quando la strada è molto trafficata. E’ palese che lo stabile lasciato in quello stato di abbandono porta con sé degrado e microcriminalità diventando un covo di sbandati, ubriaconi e senzatetto.

Laura Natoli