Accoltellati nel ristorante E’ caccia agli aggressori ripresi dalle telecamere

Almeno tre persone in fuga due delle quali sono senza nome. Proseguono serrate le indagini dei carabinieri in seguito alla terribile aggressione patita da una coppia di cinesi, marito e moglie, all’interno del loro ristorante in via Gora del Pero al Macrolotto da parte di un commando di connazionali. Le immagini delle telecamere sono chiare, gli aggressori hanno un volto. Uno perfino un nome fornito dalle vittime del violento pestaggio. Tutti però sono irreperibili. Non ci sono riferimenti telefonici né tanto meno identità certe. I tre si sono volatilizzati nel nulla. Le indagini, comunque, vanno avanti per dare la caccia alle persone in fuga accusate di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito, infatti, il commando armato di coltelli ha fatto irruzione dentro al locale della coppia di quarantenni cinesi al Macrolotto intorno alle una nella notte fra sabato e domenica. La banda ha sfasciato tutto dopo aver accoltellato i titolari. Il marito, 44 anni, in particolare è stato colpito più volte all’addome, alla testa e al corpo, la moglie per fortuna in modo più leggero. L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue dai soccorritori. Portato in ospedale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Per fortuna i colpi che gli sono stati inferti non hanno raggiunto organi vitali. L’uomo resta in prognosi riservata anche se sembra essere fuori pericolo di vita. La moglie è stata dimessa quasi subito con una prognosi di sette giorni. A casa è stata sentita dai carabinieri.

Dopo i primi riscontri investigativi, l’analisi delle telecamere e le testimonianze raccolte sembra che aggressori e ristoratori si conoscessero da tempo. Probabilmente la spedizione punitiva è legata a problemi di vicinato di vecchia data. Sabato sera ci sarebbe stato un altro litigio poco prima dell’aggressione, poi la banda quattro o cinque persone in tutto, tra le quali il vicino di casa della coppia che adesso è introvabile, si è presentata al ristorante per saldare i conti. Marito e moglie sono stati accoltellati e i banditi hanno anche distrutto il locale, segno evidente che non solo volevano punire fisicamente la coppia ma anche danneggiarla economicamente.