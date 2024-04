Accoltellamento a Maliseti: "Aumentare i controlli"

Intensificazione delle attività di controllo del territorio, in particolare nel fine settimana, e interventi mirati nei luoghi sensibili, sia in centro che nelle frazioni. È l’esito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri a Prato, il primo per il prefetto Michela La Iacona dal suo insediamento.

Il vertice, a cui hanno partecipato il questore Pasquale De Lorenzo, i comandanti delle forze dell’ordine, il sindaco Matteo Biffoni e il presidente della Provincia Simone Calamai, era dedicato al tema della sicurezza del territorio, anche con riferimento al fatto dello scorso 5 aprile avvenuto a Prato, quando un cittadino magrebino è stato accoltellato nei pressi del palazzetto dello sport nel quartiere di Maliseti, a due passi dal supermercato Conad, episodio su cui sta indagando la squadra mobile.

Il prefetto ha sottolineato che "nonostante i dati illustrati dalle forze dell’ordine siano incoraggianti, è necessario continuare a mantenere alta la soglia di attenzione, attraverso un sempre più puntuale controllo del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità". I controlli saranno effettuati in modalità interforze con il concorso della Polizia municipale.

Nel frattempo proseguono le visite istituzionali del nuovo Prefetto che in questi giorni ha incontrato il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, il Presidente del Tribunale, Francesco Gratteri, e il Procuratore facente funzioni della Repubblica, Laura Canovai.