Accoltella la moglie dopo il litigio. Poi la lascia agonizzante in strada. Arrestato per tentato omicidio

Ancora una donna aggredita e ferita dal proprio compagno. Ancora sangue e una donna vittima. Si allunga l’elenco dei reati per "codice rosso" nella provincia di Prato. Maltrattamenti, stalking, minacce, lesioni e violenze sessuali: sono almeno un paio al giorno le denunce che arrivano sul tavolo della procura da un po’ di tempo a questa parte. Non solo dopo l’emblematico caso della povera Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato che poi è scappato in Germania. Da anni a Prato si registra un numero altissimo di denunce (che rientrano nella legge detta "codice rosso") che arrivano in procura tanto che la metà dei magistrati è impegnata a gestire questi casi per i quali servono un’urgenza e un tempismo massimi.

Questa volta a rimetterci è stata una giovane donna cinese, 20 anni, che la notte fra il 24 e il 25 dicembre è stata soccorsa in strada, in via Strozzi, da alcuni passanti. La donna era a terra, agonizzante: aveva una profonda ferita di arma da taglio all’addome.

I passanti hanno subito allertato i soccorsi e in via Strozzi sono arrivati una volante della polizia e un’ambulanza che ha preso in carico la donna trasportandola di urgenza al pronto soccorso.

Secondo quanto accertato dalla polizia, la donna, regolare sul territorio nazionale, ha riferito ai passanti che l’hanno trovata e ai soccorritori di essere stata colpita con un’arma da taglio dal marito in seguito a una lite.

L’uomo, cinese di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato poco dopo e fermato dagli agenti e dalla squadra mobile. Il cinese portava ancora addosso i segni evidenti di sangue sul giubbotto, sulle scarpe e sulle mani.

A quel punto è scattato l’arresto per il reato di tentato omicidio. Il cinese è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Adesso si trova rinchiuso nel carcere della Dogaia.

La donna, nel frattempo, è stata operata a causa delle gravi lesioni riportate all’addome. La prognosi è riservata.

Le indagini andranno avanti per chiarire i motivi del folle gesto che hanno portato il cinese ad accoltellare la moglie a bruciapelo.

