Accoglienza migranti, Prato in emergenza, la Prefettura cerca nuove soluzioni Le città italiane fanno i conti con l'accoglienza di persone disperate in cerca di un orizzonte meno nero. A Prato 97 migranti sono ospitati dal sistema Sai, ma l'assessore Mangani lancia l'allarme: possono arrivare a 106, poi saremo in emergenza.