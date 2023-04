Accoglienza migranti Nuovi arrivi ogni giorno e i minori sono già 40 "Il sistema non regge"

PRATO

Si accende (di nuovo) il dibattito sui migranti. Mentre il consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza sull’immigrazione, i sindaci chiedono misure efficaci per la gestione degli arrivi che ricadono in capo alle amministrazioni. Sembra di tornare indietro nel tempo, all’emergenza del 2016 quando gli sbarchi di migranti che arrivavano a bussare alla porta di questure e prefetture erano quotidiani. Prato non fece eccezione allora e non la fa oggi. Al momento sono circa 400 le persone accolte in città: solo otto quelle arrivate nelle ultime 24 ore in cerca di accoglienza. Ad aggravare ancora di più la situazione c’è la questione dei minori non accompagnati: sono 40 attualmente i ragazzini assistiti a Prato. Una situazione esplosiva, destinata ad aggravarsi senza correttivi, dicono i sindaci d’Italia. "Sono due anni che chiediamo misure urgenti, la situazione è ormai ingestibile e siamo preoccupati, servono meccanismi per evitare simili concentrazioni". Con parole dure e chiare il sindaco di Prato e delegato Anci all’immigrazione Matteo Biffoni commenta la situazione al limite dell’esplosivo che si sta creando, a causa delle massicce ondate di minori stranieri non accompagnati, fenomeno collaterale e non meno drammatico di quello degli arrivi di adulti. Tema sul quale lo scontro si fa ancora più acceso proprio alla luce del programma di governo: i due maxiemendamenti presentati al cosiddetto Decreto Cutro, che porterebbero nuovamente i richiedenti asilo fuori dal sistema di accoglienza Sai "non è quello che serve ai sindaci e non sono certo sia la prima urgenza in questa situazione". Per Biffoni le urgenze sono altre: "minori non accompagnati, innanzitutto, ma pensiamo anche a misure che consentano di accorciare i tempi di rilascio dei permessi di soggiorno, che oggi sono lunghissimi, rallentando i percorsi di autonomia e regolarità amministrativa". Il tema è caldo, la città ha una tolleranza oltre la quale non può andare: i fenomeni migratori necessitano di essere gestiti diversamente anche secondo il vicesindaco Simone Faggi: "Se qualcuno pensa che il decreto Salvini sarà un deterrente per gli sbarchi si sbaglia di grosso - attacca -. Sono imbufalito con i maxi emendamenti al decreto Cutro, chi pensa che togliere la possibilità di ottenere un permesso speciale limiti gli arrivi dei migranti non sa di cosa parla. Questa misura porterà solo alla precarizzazione di chi è sul territorio con l’incapacità delle istituzioni di rimandare a casa una sola persona. La protezione di soggiorno speciale permetteva di fare controlli e valutazioni che invece con queste misure non potranno essere fatte lasciando allo sbando i fenomeni migratori". Un sistema vicino al collasso, Biffoni ricorda che fino ad ora "I Comuni non sono stati interpellati. Stiamo ricevendo segnali di preoccupazione da parte del Terzo settore, e questo per noi non può andare bene, perché crea tensione e instabilità".

Silvia Bini