Accoglienza migranti Il sistema scricchiola "Entro due settimane non avremo più spazi"

Il sistema di accoglienza è a saturazione. Proprio adesso che è il periodo più nero dell’emergenza sbarchi. A Lampedusa in appena 48 ore sono arrivate 1300 persone, e anche Prato deve fare la sua parte. Tre i canali di accoglienza aperti in città: il Sai (Sistema accoglienza integrazione) finanziato dal ministero ma gestito direttamente dai Comuni. Proprio di recente l’amministrazione è riuscita ad ottenere l’ampliamento dei posti grazie al recupero di due nuovi alloggi. In totale adesso Prato può ricevere 106 migranti all’interno del sistema Sai, del quale fanno parte le persone straniere che hanno richiesto e ottenuto la protezione internazionale. Nonostante l’ampliamento, si stima che entro due settimane i posti saranno esauriti, ponendo un grande interrogativo.

L’altro canale di accoglienza è straordinario e gestito direttamente dalla prefettura: attualmente sono circa 400 le persone nei Cas, ma anche in questo caso c’è poco da stare allegri visto che i posti scarseggiano e che la gestione in emergenza non è mai semplice. C’è infine un terzo filone di accoglienza che riguarda i minori non accompagnati: sono 49 quelli attualmente ospitati in città nelle casa famiglia gestite dal Santa Rita e altre realtà del terzo settore. Si tratta di ragazzi e ragazze con più di 16 anni, arrivati in città senza un adulto a fianco, con mezzi di fortuna, in alcuni casi anche a piedi attraversando confini, ai quali il Comune dà assistenza attraverso i servizi sociali. Anche in questo caso fino a quando i posti a disposizione ci saranno.

La situazione è critica e a rendere tutto più incerto c’è lo spettro dei due maxi emendamenti presentati al cosiddetto Decreto Cutro, che porterebbero nuovamente i richiedenti asilo fuori dal sistema di accoglienza Sai rendendo il fenomeno meno gestibile per le amministrazioni.

"Attualmente abbiamo 97 migranti ospitati nel sistema Sai, siamo in grado di arrivare a 106 posti dopo saremo in emergenza", conferma l’assessore all’immigrazione Simone Mangani. "In parallelo c’è l’accoglienza straordinaria che riguarda persone che non godono di protezione internazionale e che vengono gestiti direttamente dalla prefettura. A rendere tutto più complesso c’è il cosiddetto decreto Cutro che toglie la possibilità a chi arriva di fare richiesta di permesso internazionale, ma allo stesso tempo limita la possibilità di gestione di queste persone alle amministrazioni. C’è un buco nel sistema che va colmato perché così l’accoglienza rischia il collasso. Se i bandi delle prefetture per la ricerca di strutture vanno spesso deserti è evidente che qualcosa non funziona, ma gli sbarchi sono ininterrotti e quindi come possiamo gestire queste persone?". Entrare nel Sai significa dare un’identità ai migranti, nell’altro caso sono fantasmi nella città.

Silvia Bini