Ac Prato, la ripartenza. Oggi caccia ai tre punti

Non può sbagliare oggi il Prato. Alle 15, i biancazzurri scendono in campo allo stadio Lungobisenzio per ospitare lo Scandicci, in occasione della terza giornata del girone E. Dopo le due sconfitte contro Orvietana e Camaiore, i lanieri devono necessariamente cominciare a fare punti in campionato. A disposizione di mister Simone Venturi per il match contro i fiorentini ci saranno un paio di volti nuovi, ossia l’attaccante Simone Rossetti e il centrocampista Manuel Cesari, quest’ultimo tesserato dalla società dopo due giorni in prova. La firma di entrambi è stata annunciata ieri dal sodalizio di Asmaa Gacem. Due preziosi rinforzi per Risaliti e compagni. "Rossetti è un attaccante che non ha bisogno di presentazioni - ha affermato in conferenza stampa Venturi - Porta esperienza, fisicità e sicuramente il suo arrivo creerà una sana competizione con le altre punte. In questo modo, il livello generale della squadra si alzerà. Per quanto concerne Cesari, invece, abbiamo puntato su di lui per sostituire Sarpa. E’ un centrocampista che può occupare più posizioni. Entrambi si stavano allenando per conto loro prima di unirsi al gruppo. Stanno bene, ma sicuramente non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe". Contro lo Scandicci, non si dovrebbe assistere a particolari novità di formazione. "Non vedo la necessità di cambiare l’undici di partenza. Bisogna avere pazienza: abbiamo disputato appena tre partite ufficiali ed è necessario che i calciatori si conoscano meglio fra loro. E poi la squadra ha fornito prestazioni convincenti sia contro l’Orvietana che contro il Camaiore. Domenica scorsa - ha sottolineato il tecnico biancazzurro - abbiamo fatto bene fino a cinque minuti dalla fine, quando abbiamo accusato quel blackout. Siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti per il modo in cui è arrivata la sconfitta. In questa settimana abbiamo lavorato ottimamente. A parte gli infortunati Andreoli e Sarpa, l’unico in dubbio è Settembrini. Il confronto con la società? E’ stato costruttivo. C’è consapevolezza che il ritardo a livello di condizione atletica e costruzione della squadra non si può cancellare in una settimana, ma non ci dobbiamo fare male da soli". Ma che Scandicci si aspetta Venturi? "E’ una formazione solida e fisica: sicuramente alternerà fasi di gara in cui ci metterà forte pressione ad altre nelle quali ci attenderà per poi ripartire con i propri attaccanti".

Nel frattempo, ieri è stata presentata la seconda maglia da gioco tutta bianca. "Un design che unisce tradizione e innovazione: il pattern si ispira al pavimento raffigurato nell’affresco Banchetto di Erode di Filippo Lippi, simbolo della nostra città e delle sue radici artistiche. Un omaggio a Prato, da indossare in campo con orgoglio", ha scritto la società laniera sui propri social. Capitolo abbonamenti: la campagna si è chiusa a quota 862.

Francesco Bocchini