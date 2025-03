Abusò della figlia. Condanna confermata

Condanna a otto anni e otto mesi confermata in Appello per un albanese di 40 anni, accusato di aver ripetutamente abusato sessualmente della figlia minorenne e di maltrattamenti in famiglia, sulla moglie e gli altri figli. I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna di primo grado emessa dal tribunale di Prato in rito abbreviato. L’uomo, che fu arrestato, oggi è libero. L’inferno vissuto dalla ragazzina, che all’epoca aveva solo 11 anni, è emerso grazie a un’insegnante della giovane, che frequentava una scuola media di Prato: la professoressa aveva raccolto le confidenze della giovane e si era poi rivolta alla Procura. Le sofferenze patite tra le mura domestiche a causa del padre sono venute fuori durante una lezione quando la professoressa aveva visto la studentessa piangere. Vergogna e paura l’avevano bloccata fino ad allora: la giovane non aveva alcuna intenzione di denunciare il padre. Ma la sinergia tra una psicologa e gli agenti della squadra mobile ha permesso all’adolescente di prendere il coraggio e di raccontare quello che il padre (che aveva problemi di alcol) le aveva fatto subire dall’età di 11 anni in poi. L’uomo, difeso dall’avvocato Sabrina Del Fio, è stato ora condannato in Appello. La figlia si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Michele Nigro: a lei il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 25.000 euro.

L.N.