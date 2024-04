Abusi su donna incinta, condannato anziano. L’aggressione e le botte mentre passeggiava

Prato, 10 aprile 2024 – Una condanna a quattro anni in rito abbreviato e un risarcimento già riconosciuto di 23.000 euro (di cui 5.000 come provvisionale e dunque immediato) alla parte offesa. Si è chiuso così ieri mattina, di fronte al gup Leonardo Chesi, il delicato processo a carico di un settantenne, Rossano Benvenuti, originario di Signa, che il pomeriggio del primo novembre scorso ha molestato e aggredito una donna di 35 anni che era al quinto mese di gravidanza nella zona pedo collinare vicino a via Firenze.

La procura ha contestato all’anziano, difeso dall’avvocato Paolo Ceccherini di Prato, la tentata violenza sessuale e le lesioni in quanto il pensionato ha picchiato la vittima alla schiena e al volto noncurante del suo delicato stato di gravidanza. La donna si è costituita parte civile, assistita dagli avvocati Fabio Generini e Francesco Stefani del foro di Firenze. La pena è stata piuttosto alta considerando lo sconto di un terzo della pena per il rito. Inoltre, la procura ha contestato l’aggravante dello stato interessante della vittima che, dopo l’aggressione, finì in ospedale. Benvenuti si trova tutt’ora ristretto agli arresti domiciliari. Fu arrestato un mese dopo al fatto dalla polizia di Prato grazie alla collaborazione della vittima che, nonostante lo choc, riuscì a prendere il numero di targa del furgone sul quale il pensionato fuggì.

Secondo quanto ricostruito dalle polizia, la donna stava passeggiando da sola nelle strade limitrofe allo Sporting club di via Firenze quando decise di sedersi su una panchina per riposarsi. L’anziano la vide mentre passava a bordo del suo furgone. Si fermò e scese dal mezzo. A quel punto aggredì la vittima alle spalle immobilizzandola e, senza preoccuparsi dell’evidente stato di gravidanza della trentacinquenne, tentò di trascinarla dentro al furgone. In quegli attimi concitati le strappò perfino i pantaloni.

La donna riuscì a divincolarsi e a scappare ma l’aggressore tentò di fermarla tirandole un cazzotto nella schiena e due al volto e minacciandola: " Tr... ti ammazzo ". La donna, però, si mise a gridare con tutta la forza aveva in gola tanto che il pensionato, messo alle strette, risalì sul furgone e scappò. La donna ebbe la prontezza di prendere il numero di targa del furgone. Venne soccorsa da alcuni passanti che chiamarono subito un’ambulanza. La vittima fu portata al pronto soccorso per accertamenti, visto che era incinta di 5 mesi, ed fu refertata. Sporse denuncia.

Agli inquirenti la vittima ha fornito l’identikit del suo aggressore e la targa, oltre a mostrare i pantaloni strappati. In poco tempo gli investigatori sono risaliti all’identità dell’anziano che effettivamente ha nelle sue disponibilità il furgone sul quale il molestatore era scappato. La vittima ha riconosciuto con assoluta certezza il suo aguzzino.

La Procura ha trattato il caso con la massima urgenza tanto che ieri il giudice ha potuto emettere la sentenza di primo grado. La parte civile aveva chiesto la riqualificazione del reato in violenza sessuale e non tentata ma il giudice ha accolto l’indicazione data dalla procura.