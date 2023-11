Aborto, superare la 194. Oggi la raccolta firme

La raccolta firme per la proposta di legge di superamento della 194, la legge sull’aborto, sbarca a Prato. Lo fa oggi e domani negli spazi del co-working Danama Space, in via Tiepolo, su organizzazione di Cct-SeeCity, insieme a realtà pratesi. "L’attuale legge 194 non garantisce un vero diritto all’aborto ma lo consente in determinati e specifici casi – spiegano i promotori della raccolta firme -. Ha avuto il merito di arginare la piaga dell’aborto clandestino ma non ha in alcun modo garantito l’autonomo diritto di scelta. Noi chiediamo un autonomo diritto di scelta e autodeterminazione, per far sì che la libertà riproduttiva non incontri più ostacoli morali e amministrativi e possa essere liberamente accessibile per chiunque decida di interrompere una gravidanza". Il programma di ‘Gioia libera tutte oltre la 194’ inizierà alle 11 col laboratorio creativo ‘Viola: il colore della lotta femminista’. Nel pomeriggio altri due approfondimenti. Domani sempre dalle 11 altri dibattiti fino alle 20.30. È possibile firmare a favore del progetto anche all’Urp del Comune di Prato.