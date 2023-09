Abiti e accessori con marchi contraffatti, maxi sequestro della Finanza

Prato, 13 settembre 2023 – La Guardia di finanza di Prato ha sequestrato circa 1,5 milioni di capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti nella zona industriale in un'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento. L'analisi della documentazione acquisita nel corso del controllo, spiegano le fiamme gialle in una nota, ha consentito di identificare anche il fornitore dei prodotti sequestrati in una ulteriore azienda operante nel Macrolotto.

Al termine delle operazioni, i titolari delle attività commerciali sottoposte a controllo sono stati tutti denunciati all'autorità giudiziaria competente per il reato di commercializzazione di capi contraffatti. Gli accertamenti tecnici effettuati con l'ausilio di un consulente specializzato hanno permesso di confermare le ipotesi investigative connesse alla contraffazione dei prodotti sottoposti a sequestro che hanno permesso all'autorità giudiziaria inquirente di rinviare a giudizio i responsabili. L'immissione in commercio dei prodotto, spiegano ancora i finanzieri, avrebbe permesso un illecito profitto stimabile in circa 1.100.000 euro