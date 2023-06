Abbonamenti al via da oggi con nuove formule

Già da oggi e fino a sabato 24 giugno sarà possibile la riconferma degli abbonati alla stagione 20222023 mentre da martedì 27 giugno partirà la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti. Nella pagina accanto il dettaglio degli spettacoli. La novità di quest’anno è l’offerta di tre tipologie di abbonamento per la prosa, oltre a quello per la rassegna November Jazz. La formula principale "Gran Teatro" comprende dieci spettacoli (Tre uomini e una culla, Le nostre anime di notte, Testimone d’accusa, Perfetti sconosciuti, 1984, Hotel Paradiso, Oliva Denaro, Amanti, Quasi amici, Il calamaro gigante) con uno spettacolo a scelta in omaggio fra Ballade e Le donne di Malamore. Previste altre due tipologie di mini – abbonamenti a cinque spettacoli, denominate "Mosaico" (Tre uomini e una culla, Testimone d’accusa, Hotel Paradiso, Oliva Denaro, Quasi amici) e "Intarsio" (Le nostre anime di notte, Perfetti sconosciuti, 1984, Amanti, Il calamaro gigante).

Per quanto riguarda la prevendita dei singoli spettacoli, da oggi è possibile acquistare i biglietti per i fuori abbonamento – Momenti di trascurabile (in)felicità, Giulietta e Romeo, Magic Prato, Cabaret - The musical, Venere nemica – mentre per tutti gli altri spettacoli i biglietti saranno in vendita dal 26 settembre. A luglio la biglietteria del teatro sarà aperta il lunedì dalle 16 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10.30 alle 12.30. Chiusura estiva dal 31 luglio al 28 agosto compresi. Dal 29 agosto tornerà il consueto orario da martedì a sabato (10.30- 12.30 e 16-19). Alla conferenza stampa di ieri l’assessore alla cultura Simone Mangani ha detto che "Chiudere l’anno senza la nascita della Fondazione sarebbe una sconfitta per tutti: entro il 2023 arriverà". Un passaggio fondamentale questo e da tempo atteso, ma come sempre ostacolato dalle varie burocrazie. Infine, è lusinghiero il bilancio dell’ultima stagione che si è conclusa con un grande successo di pubblico: da ottobre a maggio il Politeama ha registrato quasi 57mila presenze per un totale di 141 spettacoli.