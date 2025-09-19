Moda, mercato drogato: capi a prezzi stracciati rimbalzano sui social. L’illegalità va in Rete

Prato, 20 settembre 2025 – Vestiti a 70 centesimi, giacche a 1,50 euro. Prezzi stracciati che rimbalzano su TikTok e WeChat. Etichette che sbandierano il Made in Italy dietro al quale c’è ben altro.

La nuova aggressione davanti alla stireria L’Alba agli operai che scioperavano - episodio sul quale la Procura ha aperto un fascicolo - ha riportato al centro il sistema che i Sudd Cobas denuncia da anni: turni di 12 ore, salari da fame, intimidazioni per chi protesta.

Questa volta i titolari della stireria sono albanesi, non cinesi. Ma la nazionalità cambia poco: il problema resta la catena di subappalti che macina capi in tempi record e paga i lavoratori come nel Terzo mondo. Luca Toscano, leader del Sudd Cobas, lo ha detto senza giri di parole: “Come si può pensare che dietro abiti venduti a pochi centesimi ci siano lavoratori assunti regolarmente?”.

Basta un giro sui social per toccare con mano. E così ecco che spuntano video promozionali di confezionisti cinesi che, da capannoni pratesi, propongono maglie e pantaloni a 70 centesimi, e a un euro e mezzo. Decine di video in cui, dal cuore del distretto, vengono pubblicizzati capi finiti a pochissimi centesimi. “Come si può pensare che siano tariffe che rispettano i diritti dei lavoratori?”. È la domanda a cui dare risposta. Modelle cinesi mostrano abiti, smartphone puntati su pile di vestiti freschi di cucitura, pronti a essere venduti a prezzi che da soli raccontano una filiera fuori controllo. Un sistema dove il prezzo stracciato diventa l’emblema dello sfruttamento, e dove chiunque, scorrendo un feed, può vedere in diretta ciò che dovrebbe restare nascosto.

Eppure i grandi marchi continuano a sventolare i propri codici etici, assicurando che in tutta la catena produttiva siano rispettati i diritti dei lavoratori. Una contraddizione evidente, che spinge la politica locale a muoversi. Il presidente della Provincia e sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, ha convocato i committenti dell’azienda L’Alba e tutti i soggetti coinvolti nella vertenza, per cercare una soluzione rapida e garantire il diritto al lavoro degli operai. Il sindacato non ha dubbi: “Il nodo è nei committenti e nei grandi marchi che riforniscono le boutique di mezzo mondo – attacca Toscano –. Li abbiamo convocati: non possono far finta di nulla. Il sistema va cambiato. Il subappalto deve essere controllato, oppure chi ordina deve assumere direttamente i lavoratori”.

I numeri raccontano un distretto che sforna oltre trecento milioni di capi l’anno, abbigliamento veloce ed economico. Venerdì è il giorno delle maxi consegne: camion e furgoni arrivano da Polonia, Romania, Francia. Gli intermediari scendono, scelgono, comprano.

A produrre un giro d’affari da far intimidire ci sono 5mila aziende cinesi, per l’85% impegnate nell’abbigliamento low cost e per l’85% nella forma di ditta individuale che permette di essere chiusa e riaperta nel giro di un giorno, per sfuggire ai controlli e alle sanzioni. Un esercito di operai cinesi, pakistani, bengalesi, indiani, di cui almeno 15mila clandestini, muove questo mercato, che non si nasconde. Perché finché capi venduti a pochi centesimi continueranno ad essere pubblicizzati sui social alla luce del sole, il Made in Italy rischia di restare un’etichetta vuota: prodotto in Italia, ma alle condizioni del Bangladesh.

Silvia Bini