"Abbiamo risposto subito alla chiamata"

Prato dopo Pisa è un’eccellenza grazie anche al campo macerie presente in via Paronese usato per addestrare le unità cinofile. "E’ un motivo di orgoglio per tutti noi - dice la comandante provinciale dei vigili del fuoco Stefania Fiore -. Appena si è formato il team Usar Toscana-Lazio da inviare in Turchia, abbiamo subito risposto. Purtroppo quello che è accaduto in Turchia e Siria è sconvolgente, ma l’Italia ha saputo fare la sua parte tanto che l’Onu ha affidato proprio a noi

il coordinamento di tutti

i team Usar internazionali che operano ad Antiochia".