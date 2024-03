Abbattere le emissioni. Prato accetta la sfida

Abbattere di 915.150 tonnellate le emissioni di anidride carbonica sul territorio pratese. E’ l’obiettivo che si sono dati il Comune e più di quaranta realtà territoriali nell’ambito del progetto sulla neutralità climatica entro il 2030. Un percorso che ha visto Prato inserita dall’Ue fra le 100 città climaticamente neutrali e che adesso ha portato al "Contratto di città sul clima". La firma si è tenuta in palazzo comunale ed è propedeutica alla presentazione del piano in Europa, così da attrarre sul territorio finanziamenti. Il contratto parte dall’analisi attuale delle emissioni. Le 915.150 tonnellate di anidride carbonica derivano per il 32% dal settore dei trasporti privati e commerciali, il 24,5% dal residenziale, il 24% dall’industriale e il 15% dal terziario (poi c’è un 3% derivante da altri settori). Il piano prevede di decarbonizzare i consumi termici ed elettrici attraverso la riduzione della domanda e l’aumento dell’efficienza dei sistemi impiantistici nel settore civile e industriale. Poi di elettrificare i consumi in ambito civile e nella mobilità, aumentare la produzione energia da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico), favorire il consumo di energia da fonti rinnovabili (non necessariamente prodotta localmente), e di diffondere modelli di consumo consapevole, finalizzati alla riduzione dell’uso di materie prime e al loro riutilizzo e riciclo. A questi obiettivi si aggiungono quelli di promuovere mobilità alternativa e a basso impatto, e di aumentare stoccaggio/assorbimento di carbonio. "Vogliamo accettare la sfida della carbon neutrality, un’eredità che lasciamo a chi verrà dopo di noi ma portando in dote un lavoro straordinario svolto insieme ad imprese, sindacati e categorie economiche – dice il sindaco Biffoni – L’attenzione della città al clima e al modo di produrre è un valore aggiunto per i prodotti del nostro distretto in un momento come quello attuale in cui viene adottato il modello dell’economia circolare e c’è maggiore sensibilità verso scelte a basso impatto sull’ambiente". Il piano stima una riduzione dell’83% delle emissioni entro il 2030, per un totale di 759.000 tonnellate di anidride carbonica. Il restante 17% verrà ridotto con azioni di di distretto. "Le politiche per la carbon neutrality e la forestazione rappresentano anche una stretegia industriale – aggiunge l’assessore all’ambiente Valerio Barberis –. E’ quindi un elemento che contribuisce alla competitività del distretto".