Abbandono rifiuti speciali. Già quasi 5mila interventi. Il super lavoro di Alia

La sola città di Prato è teatro di quasi la metà degli abbandoni di rifiuti speciali dell’intero territorio su cui opera Alia Plures: su una media mensile di circa 1400 richieste di intervento, ben 600 al mese riguardano Prato. Il 43% del totale, indicativamente, per una percentuale che supera agevolmente il 50% se alla realtà pratese si sommano anche i numeri relativi alla sola Campi Bisenzio. E gli abbandoni di scarti del genere entro i confini pratesi sembrano tendenzialmente essere in aumento.

Questo è quanto si apprende dalla partecipata stessa, chiamata a fronteggiare un fenomeno, in primis quello dei cosiddetti "sacchi neri", che in più zone della città ha ormai preso piede. Ma non solo scarti tessili: ci sono altre aree verdi secondarie che, per la loro conformazione e la loro marginalità, diventano teatri di abbandono di rifiuti edilizi.

E’ il caso dell’area compresa tra via delle Fonti e via delle Viottole, dove proprio ieri mattina sono intervenuti gli addetti di Alia Plures. Una via stretta che attraversa il verde, non proprio agevole da percorrere in auto: l’occasione per abbandonare rifiuti industriali, invece di smaltirli correttamente, è palese. Ed eccoli, più o meno a metà della strada, i "famigerati" sacchi neri: ben occultati tra l’erba, per una situazione alla quale gli operatori di Alia si trovano a dover porre rimedio con una certa frequenza, per ammissione stessa della società.

Il "copione" è a quanto pare quello già verificato in altre zone cittadine, Casale e Tavola in primis: ad abbandonare quella tipologia di rifiuti, su input di determinate imprese attive nel tessile e delle confezioni con l’obiettivo di evitare le spese per il corretto smaltimento degli stessi, sono soggetti che caricano gli scarti su un furgone dietro compenso. Sacchi neri, ma non solo, dicevamo: tanti i rifiuti abbandonati nei vari punti e tra plastica e cartone, spuntano anche un estintore e lastre in cemento amianto.

E se per gli scarti tessili la procedura di rimozione è sulla carta più agevole (anche se per determinati rifiuti, come ad esempio i liquidi, serve la caratterizzazione, ndr) per l’amianto c’è tutto un iter da rispettare che richiede tempo: gli operatori, bardati di tutto punto, devono innanzitutto "isolare" le lastre con una sostanza che ne impedisce la dispersione delle particelle nell’aria, per poi ricoprirle e metterle in sicurezza. E solo in un secondo tempo, a distanza di qualche giorno, possono rimuoverlo. L’impegno di Alia in termini di intervento sugli abbandoni dei rifiuti, è frenetico: su tutto il territorio pratese, nel corso del primo trimestre del 2025 sono state evase dagli uffici e dagli operatori 1855 richieste di interventi per scarti abbandonati.

Richieste scese a 1232 unità nel secondo trimestre dell’anno in corso e risalite a 1719 nel terzo trimestre. Un dato, quest’ultimo, che non è per ovvie ragioni ancora completo, ma che porta a 4806 il totale parziale delle operazioni effettuate. Il terzo trimestre del 2024 si era chiuso con 1142 segnalazioni evase, mentre nel quarto furono 1179. Da un confronto ipotetico di massima emerge insomma un incremento tendenziale del 20%. In attesa dei dati definitivi, in ogni caso, l’attenzione resta massima.

Giovanni Fiorentino