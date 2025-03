Abbandono rifiuti. Azioni e polemiche

MONTEMURLO

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Montemurlo ha depositato una mozione per chiedere un impegno concreto dell’amministrazione comunale nella lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio. In particolare Antonio Matteo Meoni punta il dito contro la maxi discarica presente in via Prato a Oste. "L’abbandono dei rifiuti è un problema che non possiamo più ignorare - dice Meoni -. Oltre a deturpare il nostro territorio, rappresenta un costo aggiuntivo per tutti i cittadini. È necessario un intervento deciso da parte dell’Amministrazione per contrastare questi comportamenti incivili e promuovere un maggiore senso di responsabilità. Con questa mozione chiediamo azioni concrete: più sensibilizzazione e più controlli. Montemurlo merita un ambiente più pulito e decoroso, e per ottenerlo serve l’impegno di tutti". Immediata la risposta dell’assessore all’ambiente Alberto Vignoli: "L’impegno del Comune di Montemurlo nel combattere il fenomeno degli abbandoni di rifiuti è costante e va avanti da molti anni, tanto che i risultati sono concreti con una netta diminuzione degli scarichi abusivi nell’ultimo periodo rispetto a dieci anni fa - dice Vignoli- Tutte le azioni che Meoni suggerisce sono state adottate dall’amministrazione comunale con risultati concreti. Inoltre, tra pochi giorni, insieme alla società Alia, che gestisce l’igiene urbana, ed alcune associazioni del territorio, che sono già impegnate nella lotta al degrado, promuoveremo una vera e propria azione di ’guerrilla marketing’, la campagna di sensibilizzazione dei cittadini riguardo ad una corretta gestione dei rifiuti e del decoro urbano".

Si.Bi.