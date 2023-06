A Viaccia il Rigoletto maledetto E il travaglio della donazione Gori

Rigoletto maledetto. Quando "maledizione" fa rima con "donazione": quasi un ossimoro che sta per sottotitolo allo spettacolo "Fa’ch’io rida, buffone….", che il 6 luglio alle 21 va il scena nel bel Giardino Elisabetta -Festival di Viaccia, rappresentazione teatrale compresa nella Prato Estate che trae il suo testo da cronaca locale, cioè dalla storia che cominciò nel 2013 con la donazione al Comune di 200 documenti verdiani ancora oggi in attesa di diventare mostra permanente alla Scuola Verdi. Il buffone del titolo è quel giullare con la gobba, Rigoletto (interprete Carlo Morini), la cui deformità messa in mostra da Verdi nel 1851 non piacque alla censura: l’opera più popolare al mondo è anche l’emblema di una drammaturgia espressiva che segna una svolta creativa, che guarda al futuro. "Fa’ch’io rida, buffone…" , questa battuta dello strafottente Duca oggi dà il titolo ad un canovaccio in forma teatrale che poggia sulla presenza di quattro cantanti solisti, di un complesso musicale, pianoforte, scene luci e costumi e una dovizia di proiezioni che sono il prezioso contributo che rende unico questo progetto: una sequenza di immagini, quasi un pentagramma al canto e alla narrazione verdiana, che sono il "corpus" dei documenti oggetto della donazione Gori, proprietà del Comune, destinati a mostra permanente che da dieci sono imprigionati in scatole di cartone. Gianni Novelli, presidente di "Perché Verdi Viva", l’associazione che produce lo spettacolo, ci tiene a far sapere che non a caso "è stata scelta per titolo quella battuta sprezzante densa di amarezza e pessimismo, tratto caratteriale del grande Verdi: perché, nel logorio di dieci anni, Prato non ha ancora la mostra permanente a beneficio della collettività, complice anche il covid".

Un’anomalia paragonabile alla "difformità" di Rigoletto: una gobba e un sacco con dentro il cadavere della figlia, vittima innocente di una "maledizione", una superstizione che ben si adatta al travaglio (non teatrale) che corrode l’atto di liberalità, la "donazione" che rischia di restare al buio: la mostra non c’è, nonostante questo spettacolo fosse pensato e scritto apposta come inaugurazione, vittima de "La Maledizione". Perché questo era il titolo che Verdi avrebbe voluto per Rigoletto, cui si oppose l’ottusità della censura dell’epoca. "Oggi - dice Novelli- la censura assume altre forme ostative …. mi auguro che il pubblico presente al Giardino Elisabetta possa esorcizzare la maledizione...".