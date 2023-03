A Viaccia i bambini recitano Dante E in Lazzerini si festeggia la poesia

I bambini di Viaccia portano Dante in scena, in occasione della giornata dedicata al sommo poeta. Succederà domani alle 15.30 il Giardino di Elisabetta in via Valdingole cn lo spettcolo "Inferno per bambini e genitori curiosi" ideato dal gruppo di animazione della scuola Gianni Rodari. Sarà un inferno dantesco adatto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, genitori, nonni. Un inferno raccontato in modo comico e divertente, da un’idea di Pasquale Basto e Pamela Stolfi, in collaborazione con

il Circolo La Libertà.

La biblioteca Lazzerini celebra invece oggi Giornata mondiale della Poesia che cade il 21 marzo, in occasione dell’apertura serale della biblioteca. Alle 21 a cura di Poecity è in programma "Al cuore fa bene far le scale", long reading di lettura con musica dal vivo dalle opere di Patrizia Cavalli, poeta scomparsa lo scorso anno, molto amata dal pubblico.

Durante la serata si darà voce collettiva alle sue poesie, che saranno lette individualmente e in modo corale, accompagnate a tratti d’improvvisazione dagli interventi musicali di Carlotta Vettori, flautista molto apprezzata. Aperto alla partecipazione di t tutti, l’incontro si svolgerà nella sala attualità della biblioteca, nei pressi dello scaffale interamente dedicato alla poesia contemporanea. Saranno a disposizione i i libri di poesia della grande autrice e alcune fotocopie di suoi testi scelti da Poecity.

La poesia di Patrizia Cavalli, che intreccia la leggerezza di uno sguardo limpido e ironica introspezione, dal timbro classico e quotidiano al tempo stesso, sarà poi oggetto di una conversazione in cui riflettere anche sull’esperienza collettiva. La Giornata mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco nel 1999, è così l’occasione per onorare i poeti, promuovere la lettura, la scrittura e l’insegnamento della poesia.