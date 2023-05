A Vaiano si fa sport tra i negozi La kermesse debutta domenica

Prima prova del nove per il nuovo consiglio direttivo del Centro Commerciale Naturale di Vaiano, che domenica prossima mette in campo le proprie forze per il primo evento del 2023. Domenica 14 maggio infatti i negozianti aderenti al Centro Commerciale Naturale hanno organizzato un evento per farsi conoscere e per far conoscere le varie attività sportive del territorio vaianese, dal titolo "Aria di primavera a Vaiano".

"Il Covid ha inferto un bel colpo al commercio e al nostro gruppo – spiega il nuovo presidente, Moris Girardi, titolare del Cafè Noir –, siamo arrivati a gennaio senza sapere se continuare o sciogliersi. Poi ci sono state le elezioni interne e siamo ripartiti con un nuovo spirito. Oltre a me, che sono il presidente, c’è Giulio Bugetti del bar L’Americano, che è vicepresidente, e Tiziana Lopez di Piccino Picciò, che è tesoriera. Dopo questo primo evento ci metteremo subito al lavoro per i mercoledì sera di luglio e poi per le iniziative legate al Natale".

La prima iniziativa della nuova gestione è domenica prossima, con una festa nella festa: il centro di Vaiano si appresta a celebrare il trentesimo anniversario del Museo della Badia, con vari eventi collaterali, mentre in via Braga, dalle 15 alle 20, ci saranno negozi aperti e vari sport "in mostra".

"Saranno allestiti dei mini campi da gioco per delle esibizioni di varie attività sportive, come la danza, il calcio o la Tai boxe. Oltre alle dimostrazioni si potrà anche provare, per dar modo ai bambini interessati di avvicinarsi a quell’attività. Ci saranno anche altre cose per i bambini e lo street food, con cocktail, birre artigianali, gelati, curato da noi esercenti".

Tante le associazioni o società sportive locali che scenderanno in campo domenica, in una via Braga chiusa al traffico che si trasformerà in una grande palestra all’aperto: Asd Vaiano Bike, Valbisenzio Academy, Fit in Valley, Centro Minibasket Valbisenzio, Asd Volley Vaiano, Naima Danza e Ctp Vaiano.

Negozi aperti anche stamani, a Vaiano, in occasione della gara di mountain bike da Enduro a Schignano e della mostra d’arte diffusa (allestita fino al 20 maggio) "Via d’arte già via Braga". Un bel numero di opere di diversi stili artistici e di autori più o meno conosciuti sono infatti esposte nei negozi del centro di Vaiano e in angoli particolari, nel circondario di via Braga.

Claudia Iozzelli