A spasso con l’Oste Steward in strada

’A spasso con l’Oste’ scalda i motori. Il grande appuntamento enogastronomico dell’estate che quest’anno taglia il traguardo della 18esima edizione è in programma lunedì 26 giugno dalle 20 fino all’una di notte per le vie di Oste animate da musica, balli e negozi aperti. Una formula semplice e collaudata che negli anni ha dimostrato la sua validità, diventando una serata imperdibile per migliaia di montemurlesi e non solo. Occhio però alla sicurezza.

Ad ’A spasso con l’Oste’ scatta il divieto assoluto, con ordinanza firmata dal sindaco Calamai, di utilizzare bicchieri e bottiglie in vetro, lattine e altro materiale tagliente all’interno della manifestazione. Il comitato Noi Insieme ha predisposto un servizio di sicurezza composto da 11 steward che aiuteranno le forze dell’ordine a vigilare sul regolare svolgimento dell’evento.

Disposto anche un accurato piano di sicurezza con l’indicazione, in caso di emergenza delle vie di fuga e i punti di raccolta.

"Ogni anno aggiungiamo alla festa un tassello in più per fare sempre meglio - dice Lorenzo Bonacchi, vice presidente del Comitato Noi Insieme – Un’organizzazione complessa ma che ci dà tanta soddisfazione. A spasso con l’Oste ha ancora tanto da dare". In strada, tra una chiacchiera e una risata in compagnia, si potranno assaggiare specialità culinarie, aperitivi, stuzzichini. Sei postazioni musica, dislocate lungo il percorso di oltre un chilometro: via Oste, via Venezia, via Scarpettini e via Treviso. La serata più attesa dell’estate montemurlese anche quest’anno è promossa dal Comitato Noi Insieme con il Comune di Montemurlo e la Pro-loco e vede coinvolti i commercianti di Oste e le associazioni del territorio.