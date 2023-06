A spasso con l’Oste non delude Migliaia alla grande festa di strada

È riuscita alla perfezione la festa per i 18 anni di ’A spasso con l’Oste’ con migliaia di persone che fin dalle 20 hanno affollato il percorso fatto di stand gastronomici, bancarelle, punti musica, giochi ed esibizioni. Una festa che diventa maggiorenne ma che ha ancora tanta voglia di crescere e di migliorarsi.

"Questa è stata davvero l’edizione della ripartenza - dice l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero -. Un’edizione senza limitazioni e finalmente torniamo alla normalità. Con oltre 70 banchi, quasi tutte le associazioni del territorio e i commercianti di Oste, questa è davvero la Montemurlo da vivere che ci dà grandi soddisfazioni". Difficile fare una stima esatta delle presenze, ma il colpo d’occhio lunedì sera non lasciava dubbi: il percorso della festa - tra via Oste, piazza Amendola, via Venezia, via Scarpettini e via Treviso - era un unico lungo serpentone di persone festanti, tra palloncini colorati, golosità gastronomiche, degustante ai tavoli sistemati in strada o passeggiando tra risate e brindisi. "È davvero una grande festa, un’occasione di vita per la frazione di Oste - aggiunge il sindaco Simone Calamai -. Una serata che ci permette di promuovere tutta l’estate montemurlese, ricca di eventi che andranno avanti fino alla fine di settembre". La formula vincente di questa manifestazione è racchiusa in pochi elementi: convivialità, musica e la gioia di incontrarsi e stare insieme. "Siamo felici perché con A spasso con l’Oste abbiamo raggiunto tanti traguardi in questi 18 anni- osserva Lorenzo Scrozzo, presidente della Pro Loco e del Comitato Noi Insieme –. Anche in questa edizione c’è stato grande spazio per le associazioni del territorio, per i commercianti, per la musica e il divertimento".